Le notizie del giorno – Morto a 21 anni ex calciatore, il dramma nel calcio e la confessione sul Coronavirus

Le notizie del giorno – La Bundesliga è ripartita col botto. Tanti gol nelle due giornate giocate sin qui, ma anche un giallo. Alcuni quotidiani tedeschi tra cui la ‘Bild’ e il ‘Kicker’ hanno lanciato le indiscrezioni secondo cui Marcel Sabitzer, centrocampista del Lipsia, abbia trascorso 14 giorni in quarantena senza che sia trapelato nulla. In gol nella vittoria esterna dei suoi contro il Mainz, Sabitzer era tornato a giocare per una ventina di minuti nel finale di gara contro il Friburgo. Una quarantena misteriosa, tenuta segreta dai dirigenti del club di proprietà della Red Bull. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

“Tutta la mia famiglia è stata contagiata: io, mia moglie e le mie due figlie siamo rimasti in casa dal 2 al 29 aprile. La prima ad avere i sintomi del virus è stata mia moglie Katia, con qualche linea di febbre. Io per lavoro ho avuto contatti con una persona risultata positiva, perciò abbiamo contattato le autorità sanitarie, e dal tampone siamo risultati tutti positivi”. E’ la non felice esperienza con il Coronavirus raccontata da Crocefisso Miglietta, ex – tra le altre – di Parma, Novara e Ternana. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una vera e propria tragedia si è consumata nel mondo del calcio. Un arresto cardiaco si è portato via, a soli 21 anni, Joseph Perfection Bouasse Ombiogno, camerunense classe ’98 ex giovanili della Roma. Perfection sbarcò in Italia nel 2014 e nel 2016 diventò ufficialmente un giocatore giallorosso. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’emergenza Coronavirus ha peggiorato la condizione economica di molti di club di calcio, alcuni sono falliti ed altri sono sull’orlo del baratro. In particolar modo nella Chinese Super League la situazione è molto delicata. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’ ben 11 club (4 di seconda e 7 di terza divisione) sono stati sospesi dalla Chinese Football Association per non aver pagato gli stipendi e altri 5 sono stati costretti a chiudere per la crisi finanziaria. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Juventus attende novità sulla ripresa del campionato di calcio, nel frattempo la squadra si sta allenando per non farsi trovare impreparata. Cristiano Ronaldo si conferma, come al solito, in grande forma. Un video pubblicato ha fatto in breve tempo il giro del web, pallonetto dalla distanza e canestro che ha fatto impazzire i tifosi. Dopo la prodezza il consueto “Siuuu”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Clamorose dichiarazioni sul Coronavirus e che già hanno scatenato tantissime reazioni. Massimo Brambati, ex calciatore ed oggi procuratore, in diretta Instagram ha svelato che un giocatore della Lazio e uno del Milan sono risultati positivi al tampone, uno è stato addirittura nascosto per non far uscire la notizia. Il video è stato pubblicato anche dal sito lebombedivlad.it. Ecco quanto è emerso. “C‘è un giocatore del Milan positivo al Coronavirus ed anche uno della Lazio. Non è vero che Strakosha ha un infortunio alla caviglia, è positivo al Coronavirus. (L’ALTRO NOME E IL VIDEO).