Le notizie del giorno – Morto ex calciatore dopo un incidente, nuovi casi di Coronavirus e ripresa a rischio

Le notizie del giorno – Si fa nuovamente largo una strada che sembrava ormai accantonata: quella dei playoff. E' stato Gravina a rilanciare l'idea qualche giorno fa, su cui la stampa italiana ha "spinto". Ieri sera 'Repubblica', questa mattina il 'Messaggero'. Hanno fornito le loro eventuali formule. Ma perché di nuovo questa ipotesi? Perché la FIGC si è allineata al Governo e ha sospeso l'attività sportiva fino al 14 giugno, mettendo così a rischio la ripresa della Serie A, su cui servirebbe a questo punto una proroga perché riparta il 13. Perché un'eventuale ripresa il 20 potrebbe impedire la disputa della fase finale di Coppa Italia. Perché c'è ancora molta incertezza su alcuni punti del protocollo del Comitato Tecnico Scientifico, tra cui la quarantena di squadra in caso di singola positività. Insomma, tutta una serie di domande ancora senza risposta. Ed è così che, per provare ad accorciare i tempi, potrebbe essere tirata nuovamente fuori la soluzione playoff. Quale formula? Quante squadre partecipanti? Anche qui nessuna risposta chiara. Si era parlato di 12 compagini, poi di 10. Qualora questa strada dovesse prendere piede, se ne discuterà.

La Premier League ha varato il protocollo per consentire alle squadre inglesi di tornare ad allenarsi nei loro centri sportivi, anche se solo in piccoli gruppi. Tra chi è contrario alla ripresa e molto preoccupato c'è Troy Deeney, centravanti del Watford. Parlando allo show su YouTube 'Talk the Talk', Deeney ha messo in chiaro che la salute della sua famiglia è al primo posto: "Dobbiamo tornare ad allenarci questa settimana, ma io ho già detto che non ci andrò. Basta solo una persona infetta per contagiarsi e io non voglio portare il virus a casa mia. Mio figlio ha cinque mesi e ha difficoltà respiratore, non voglio metterlo in pericolo".

Un grave lutto ha colpito il calcio, fatale un incidente con l'auto. E' morto Alessandro Poiana, classe 1976 residente a Tavagnacco, era molto conosciuto nel mondo del pallone: viene ricordato come un calciatore determinato e dotato di una buona tecnica. Ha iniziato la carriera propria nella Primavera dell'Udinese, ha indossato anche le maglie di Pro Gorizia e il Pozzuolo. Lavorava in una concessionaria automobilistica, a Castions e lascia moglie e due figli.

Un nuovo caso positivo al Coronavirus nel mondo del calcio. E' successo allo Slavia Praga, con tutta la squadra che adesso si trova in isolamento fino alla giornata di giovedì. L'annuncio è arrivato direttamente attraverso i canali ufficiali del club, i prossimi controlli sono stati fissati nel weekend.

Anche la Premier League sta studiando tutte le possibilità per tornare in campo, ma non arrivano buone notizie. Si sono registrati 6 nuovi casi positivi, la comunicazione è arrivata direttamente dalla federazione inglese.