Arrivano buone notizie per la ripresa dei campionati di calcio. Novità importanti dalla Spagna, la Liga tornerà in campo nel week end dell’8-9 giugno. Lo ha annunciato il premier Pedro Sanchez: “La Spagna ha fatto ciò che doveva e ora si stanno aprendo nuovi orizzonti per tutti. È giunto il momento di recuperare molte delle attività quotidiane. Il campionato di calcio tornerà dall’8 giugno”. Adesso si attendono novità anche per la Serie A, il 28 maggio sarà la data decisiva.