Liga, confermata la partenza l’11 giugno: calendario e orari delle prime due giornate

La Liga riparte il prossimo 11 giugno, l’annuncio arriva direttamente dal presidente Tebas. Intervenuto al ‘Partidazo di Vamos’, il numero uno del campionato spagnolo ha dato alcuni dettagli sulle prime due giornate e sugli orari. Al momento le partite sono fissate per le 19.30 e le 22 durante la settimana e alle 13, alle 17, alle 19.30 e alle 22 nel weekend. Le prime due partite alle 13, fissate a Barcellona e a Bilbao, potranno essere spostate, come ha spiegato Tebas: “Le previsioni meteo di quel weekend ci dicono che temperature non saranno tanto alte per cui abbiamo inserito questo orario. Se il tempo dovesse però cambiare e le temperature salire le partite saranno giocate alle 17”.

Tebas ha confermato che la Liga 2020/2021 inizierà il 12 settembre: “Ovviamente ci sono squadre spagnole che in agosto disputeranno le competizioni europee: per loro abbiamo approntato un piano speciale in base al loro percorso europeo. Il calendario è complicato: ci aspettano altre 38 giornate e poi c’è l’Europeo”.

GIORNATA 28

Giovedì 11 giugno

22:00 Siviglia-Betis

Venerdì 12 giugno

19:30 Athletic Bilbao-Atl. Madrid

21:30 Granada-Getafe

Sabato 13 giugno

17:00 R. Sociedad-Osasuna

19:30 Espanyol-Alavés

22:00 Valencia-Levante

Domenica 14 giugno

17:00 Celta-Villarreal

19:30 Leganés-Valladolid

22:00 R. Madrid-Eibar

Lunedì 15 giugno

22:00 Maiorca-Barcellona

GIORNATA 29

Martedì 16 giugno

19:30 Osasuna-Atl. Madrid

19:30 Alaves-R. Sociedad

21:30 Levante-Siviglia

21:30 Getafe-Espanyol

Mercoledì 17 giugno

19:30 Eibar-Athletic Bilbao

19:30 Valladolid-Celta

21:30 Betis-Granada

21:30 R. Madrid-Valencia

Giovedì 18 giugno

19:30 Barcellona-Leganés

21:30 Villarreal-Mallorca