Liga, arriva l’ok per giocare di lunedì e venerdì. Sulla prossima stagione: “non escludo la presenza del pubblico”

La Liga spagnola si prepara per la ripresa del campionato, l’8 giugno è stata la data scelta per tornare in campo. Al momento c’è l’incognita sul calendario, è stato chiesto di giocare le partite anche di lunedì e di venerdì. Oggi è arrivato l’ok della Federcalcio spagnola.

“Il giudice Sánchez Magro, capo del Tribunale Commerciale numero 2 di Madrid, dà ragione alla Federazione rispetto alla richiesta avviata dalla Liga per giocare le partite di venerdì e di lunedì. La RFEF mostra la sua massima soddisfazione per la sentenza emessa questa mattina dal Giudice Commerciale nº 2 di Madrid, in cui respinge la richiesta della Liga e dichiara che la disputa delle partite da giocare di venerdì e lunedì richieda l’approvazione della RFEF. La RFEF è sempre stata convinta di essere stata assistita dalla ragione in questa materia. E dal primo momento ha offerto alla Liga la possibilità di negoziare liberamente. In questo momento la RFEF vuole evidenziare il mandato del giudice, che apprezza molto positivamente, rispetto al fatto che entrambe le parti debbano negoziare in buona fede. La RFEF concorda con la posizione del giudice ed esprime ancora una volta la sua volontà di farlo così e con lealtà per il futuro, come ha già fatto in passato. Inoltre, la RFEF vuole mostrare chiaramente la sua buona volontà, facilitando la fine regolare della stagione, mantenendo lo spirito di armonia espresso nel Palazzo Viana con la Liga e il CSD. Pertanto, concede alla Liga, senza collegarla all’inizio delle negoziazioni, che le partite possano essere giocate il venerdì e il lunedì, che sono incluse nel calendario, dalla ripresa della competizione e fino alla fine di questa stagione senza richiedere nulla in cambio per questo mese e mezzo”.

Stagione 2020-2021 a porte aperte?

“Il ritorno del pubblico allo stadio a partire dall’inizio della stagione 2020-2021? Non è affatto escluso. In questo momento per ripartire farlo a porte chiuse se era chiaramente l’opzione migliore”. E’ quanto dichiarato dal ministro dello Sport spagnolo, Irene Lozano, ai microfoni di La Cope. “A questo penseremo quando saremo nuovamente nella normalità, in questo momento stiamo cercando di allentare il lockdown grazie al distanziamento sociale e alla protezione delle maschere. Se riusciremo a trovare un modo, che non dovrebbe essere troppo difficile perché in Spagna siamo leader internazionali nell’organizzazione di eventi sportivi sicuri, allora lo faremo. Vogliamo essere leader nell’esportazione di un modello di sport sicuro. Stiamo lavorando per trovare questa via che garantisca sicurezza e la presenza del pubblico”.