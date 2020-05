Tanti calciatori vittime di rapine negli ultimi tempi. Hugo Lloris, portiere del Tottenham e capitano della nazionale francese, ha deciso così di acquistare un cane da guardia per proteggere famiglia e casa quando sarà fuori. Come riporta ‘As’, infatti, ha comprato un pastore tedesco dalla ‘Elite Protection Dogs’ per la bellezza di 17 mila euro. Un cane addestrato in protezione domestica, una tipologia particolare, utilizzato anche da militari e polizia di tutto il mondo.