“La quarantena in Serie A? Se la dimezzi, rischi di trovare un positivo dall’ottavo giorno. Non si può accorciare. Se la circolazione del virus si sta davvero spegnendo, in Italia, sarà improbabile trovare uno sportivo positivo al Coronavirus durante l’estate”. Lo afferma, in un’intervista a Stadio Aperto su TMW Radio, Pierluigi Lopalco, epidemiologo e coordinatore della task force anti-Coronavirus della Regione Puglia.