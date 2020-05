Lotito e i compensi in nero a Zarate: ‘Le Iene’ non manderanno in onda il servizio questa sera

‘Le Iene’ non manderanno in onda, perlomeno stasera, il servizio sul presidente della Lazio Claudio Lotito in merito al presunto pagamento in nero di alcuni compensi all’ex attaccante biancoceleste Mauro Zarate. Accuse a cui lo stesso club ha successivamente replicato per tramite del suo responsabile della comunicazione. Ecco cosa scrive la redazione de ‘Le Iene’ in una nota: “Dopo il clamore suscitato dall’annuncio della messa in onda del servizio con le dichiarazioni di Luis Ruzzi, agente nel 2008 di Zarate, sulle modalità di pagamento del calciatore argentino, riteniamo giusto dare un diritto di replica al presidente della Lazio. Nel caso in cui Lotito non volesse cogliere quest’opportunità, il servizio sarà regolarmente in onda martedì 2 giugno”.