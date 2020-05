Lutto nel mondo del calcio, addio ad un volto storico di 90° minuto [NOME e DETTAGLI]

È morto all’età di 91 anni Beppe Barletti, conosciutissimo volto della Rai e di 90° minuto. È stato per molti anni uno dei “pupazzoni” (così chiamati dal conduttore Paolo Valenti) che hanno portato al successo la trasmissione. Era andato in pensione nel 1993, seguiva Juventus e Torino anche per Domenica Sprint. Tra i primi messaggi di cordoglio quello dei granata su Twitter.

Il Torino Football Club esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Beppe Barletti, storico giornalista della Rai e appassionato testimone del calcio torinese #SFT — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) May 30, 2020