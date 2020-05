Lutto nel calcio, morto ex presidente: “mi vengono in mente tanti ricordi, abbiamo perso una grande persona”

Il Padova piange la morte, a 99 anni, di Marino Puggina, ex presidente della squadra veneta dal 1986 al 1994 e vicepresidente della Lega Calcio fino al 1998. La sua squadra lanciò calciatori del calibro di Demetrio Albertini e Alessandro Del Piero e ottenne l’ultima promozione in Serie A, nel 1994. Poi il club passò nelle mani dell’attuale sindaco Sergio Giordani mantenendo la presidenza onoraria fino al 1996, così ha commentato la notizia. “Mi vengono in mente tanti ricordi di sport e di lavoro. Lavorare con Puggina per 40 anni mi ha arricchito di esperienza, professionalità e umanità, se ho fatto qualcosa nel calcio è merito suo. E’ una giornata triste, abbiamo perso una grande persona”, sono le parole riportate da ‘Il Corriere dello Sport’.