Club in crisi economica: avviata procedura di licenziamento collettivo, rischiano anche i calciatori

E’ una situazione drammatica per il Malaga, il club spagnolo rischia il collasso. Il club andaluso attualmente gioca in seconda divisione e secondo quanto emerso della stampa estera avrebbe avviato una procedura di licenziamento collettivo (ERE) a causa dei gravi problemi finanziari, la situazione (già critica) sarebbe peggiorata a causa dell’emergenza Coronavirus. Il provvedimento porterà alla sospensione e all’estinzione dei contratti di 50 dipendenti, calciatori compresi.

“Il club comunica che ha preso la decisione di presentare un Expediente de Regulación de Empleo per la estinzione e/o la sospensione dei contratti di lavoro. In questi ultimi mesi il Malaga sta adottando diverse misure per alleviare la difficile situazione economica che sta attraversando. La ristrutturazione del club si unisce al pacchetto di misure necessarie per assicurare la permanenza del Málaga Club de Fútbol”.