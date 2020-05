“Si parte il 13 o il 20 giugno col campionato? Non è così scontato che tutto vada bene. La partita è aperta. Per questo serve forse anche un piano B”. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ospite a ‘Che tempo che fa’ su Rai3 continua a ribadire l’idea di un piano B in merito all’eventuale ripartenza della Serie A. Oggi, infatti, il Ministro dello Sport Spadafora si è sbilanciato sulle date dopo aver ricevuto il protocollo da parte della FIGC.