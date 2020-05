Maxi-operazione Inter-Barcellona-Manchester City: doppio scambio, Cancelo può tornare in nerazzurro

Il mercato si infiamma. In particolar modo l’Inter è una delle squadre più attive, sono in arrivo importanti trattative in grado di cambiare volto alla squadra. Può andare in porto l’operazione per il trasferimento di Lautaro Martinez al Barcollona, tramite un triplo scambio che potrebbe favorire anche i nerazzuzzi. Ma ecco tutto nel dettaglio, come riporta il ‘Corriere dello Sport’.

Antonio Conte dovrebbe avere alla sue dipendenze Joao Cancelo, per l’ex Juventus sarebbe un gradito ritorno. Può concludersi un triplo scambio, che riguarda anche il Manchester City. In primo luogo operazione tra gli inglesi e gli spagnoli, Semedo pronto a trasferirsi al City, con Cancelo al Barcellona ma solo virtualmente. Successivamente il portoghese finirebbe all’Inter insieme ad un ricco conguaglio economico, mentre Lautaro farebbe percorso inverso, realizzando il sogno di giocare con Messi. Semedo al City, Lautaro al Barcellona e Cancelo all’Inter.