Menez pronto a tornare in Italia, una squadra sogna il colpaccio [NOME e DETTAGLI]

Gli inizi con la maglia del Sochaux, l’esplosione al Monaco e l’arrivo in Italia, alla Roma. Jeremy Menez ha girato parecchie squadre in carriera per via del carattere fumantino e della sua discontinuità, ma il talento non si discute. E’ in Italia che il francese classe ’87 ha fatto vedere le cose migliori, con la maglia del Milan. Addirittura sedici i gol nella stagione 2014/2015. Per lui anche tre anni al Psg. L’ultima squadra che lo ha tesserato è il Paris FC, relegato in fondo alla Ligue 2. Un contratto in scadenza a giugno 2020, ma che Menez ha deciso di interrompere prima vista la retrocessione a tavolino del club per via dello stop del calcio francese causa Coronavirus. E in Italia c’è già chi sogna il suo ritorno. A sganciare la bomba è stato Alfredo Pedullà. Secondo il noto giornalista ed esperto di mercato la Reggina prepara l’assalto al francese. Recentemente il calciatore, durante una diretta Instagram, aveva parlato di contatti con un club italiano. A quanto pare sono gli amaranto di Luca Gallo a tentare il colpaccio. Per Menez pronto un biennale, con la Reggina che sogna grandi nomi per la prossima stagione.