Messi e Cristiano Ronaldo insieme: il sogno si realizza [VIDEO]

Messi e Ronaldo difficilmente riusciranno a giocare nella stessa squadra. Nel calcio però nulla è impossibile e magari una trattativa per l’arrivo in Italia dell’argentino non è completamente da escludere. A realizzare questo sogno è stato però il canale YouTube Community Editor che ha creato un video dei due fuoriclasse insieme in campo con gol e giocate dei calciatori di Juventus e Barcellona. Grazie al firmato realizzato si possono ammirare gli attaccanti scambiarsi il pallone e andare in rete. In basso ecco il video che in poco tempo ha fatto il giro del web.