“Messi ha chiamato Lautaro Martinez. Il Barcellona ha anche il sì di Pjanic”: arrivano conferme

Lionel Messi ha chiamato Lautaro Martinez per convincerlo a trasferirsi al Barcellona. A rivelarlo è Adrián Rubén Fernández, uno degli scopritori dell’attaccante dell’Inter, al quotidiano spagnolo ‘Sport’: “Messi lo ha chiamato e lo vuole presto al suo fianco, non ho dubbi. Stanno quasi definendo l’operazione. Lautaro sarà un eccellente sostituto di Luis Suárez. Essere il compagno di squadra di Messi a Barcellona lo migliorerebbe e aiuterebbe entrambi ad essere in perfetta armonia anche nella nazionale argentina. Lautaro e Leo potrebbero così capirsi nel migliore dei modi in campo”.

Poi un retroscena di mercato sullo stesso attaccante dell’Inter: “Ha rifiutato un’offerta del Real Madrid. Gli abbiamo detto che la cosa più importante per lui in quel momento era stare con noi, debuttare e godersi il tempo nella prima divisione argentina. Fortunatamente ci ha ascoltato”.

Nel frattempo, anche il ‘Mundo Deportivo’ rivela che il Barcellona avrebbe strappato il sì definitivo di Lautaro e Miralem Pjanic. Negli affari con Inter e Juventus sarebbero inserite alcune contropartite come Rafinha, Umtiti e Vidal per i nerazzurri, Nelson Semedo o Arthur per i bianconeri (con il secondo favorito visti i contatti del primo con il Manchester City). Da non scartare, inoltre, il nome di Rakitic. Il croato piace ad entrambi i club italiani.