“Se Messi lascia il Barcellona, viene da noi”: la certezza del dirigente

Era diventato quasi un tormentone qualche mese fa, con la stuzzicante idea che – a causa di alcuni problemi in casa Barcellona – Leo Messi potesse cambiare aria. E’ stato accostato ai grandi club, tra cui qualche italiana, ma anche al Newell’s Old Boys, società in cui è cresciuto da piccolo prima di sbarcare in Europa. E, a tal proposito, è proprio il vicepresidente del club argentino, Cristian D’Amico, a sbilanciarsi ai microfoni di Diario Olé: “Se dovesse decidere di lasciare il Barcellona, giocherà nel Newell’s. Non dipende soltanto da noi. Potrebbe aiutarci anche la AFA, Tapia è suo amico. Io non l’ho mai contattato, cerco di non disturbarlo”.