Alcuni calciatori sono stati sottoposti ai tamponi per la ripresa della preparazione. Si tratta di un protocollo obbligatorio per tornare ad allenarsi in sicurezza. Anche i giocatori del Torino hanno effettuato tutti i controlli del caso, sull’argomento ha parlato il difensore Nkoulou, attraverso un messaggio pubblicato tramite le storie di Instagram. “Non è per niente piacevole, ti mettono in bocca un tubicino fino alla gola e poi ripetono l’operazione nel naso”, ha dichiarato l’ex Lione.