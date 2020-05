“Mi sono presentato all’allenamento senza gli scarpini”: il retroscena dell’ex Barcellona

L’esperienza con la maglia del Barcellona non è stata di certo entusiasmante: stiamo parlando di Andrè Gomes. Adesso sta provando a ripartire con la maglia dell’Everton, nonostante gli infortuni che hanno un pò condizionato il rendimento. Adesso svela proprio un retroscena sull’esperienza con i blaugrana ai microfoni di Eleven Sports.

“Al mio primo giorno di allenamento con il Barcellona, a causa di un malinteso, non avevo portato gli scarpini per scendere in campo. Me li ha dovuti prestare Busquets! Essere al Barça è stato il punto più alto della mia carriera. Sono molto grato al club. Ovunque vada, porto con me gli insegnamenti di quel periodo”.