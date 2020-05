Milan, l’agente di Thiago Silva allo scoperto sull’interesse dei rossoneri

Il Milan sta pensando al ritorno di Thiago Silva? L’esperienza del brasiliano con la maglia rossonera è stata entusiasmante, ma adesso le condizioni per un nuovo trasferimento sembrano difficili. “Non c’è niente”, dichiara Paulo Tonietto, agente del sudamericano, in esclusiva ai microfoni di Milanlive.it.

“Ha ancora cinque anni davanti in cui continuerà a giocare, ma non c’è niente di definito per quanto riguarda un’eventuale squadra in cui chiudere la carriera. Al momento non c’è niente col Milan. Non ho sentito nessuno”. Il Milan sta pensando ad una squadra giovane per iniziare un nuovo progetto, Thiago Silva non rientra in questo identikit, nonostante le qualità tecniche.