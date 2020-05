“Il Milan deve temere gli allenatori scarsi, non gli stranieri”: il consiglio di Ancelotti

Il futuro del calcio italiano è in dubbio, ma anche quello della panchina del Milan è tutt’altro che delineato. Chi di rossonero se ne intende è sicuramente Carlo Ancelotti che, in una diretta Instagram con il giornalista Carlo Pellegatti, ha parlato proprio di questo tema: “Al Milan devono spaventare gli allenatori scarsi, non quelli stranieri. Fortunatamente ne hanno scelti tanti bravi, la fortuna di un allenatore è legata a una società di essere solida”.

Poi il discorso si incentra su Ralf Rangnick, nome più volte accostato al Milan: “Ci siamo incontrati quando ero in Germania. Non lo conosco, da quello che leggo era innamorato del Milan di Sacchi, ma la sua metodologia non la conosco”.

“Ho paura del Coronavirus, ma voglio giocare”: il calciatore del Milan si racconta