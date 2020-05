Milan, Ibrahimovic negativo a due tamponi: “Dio è tornato” [FOTO]

“My passion, my work. Remember this”. “La mia passione, il mio lavoro. Ricordatevelo”. “Dio è tornato. E vi osserva dall’alto”, sono alcuni messaggi pubblicati da Zlatan Ibrahimovic sui social, lo svedese è tornato in Italia ed è pronto a mettersi a disposizione di Stefano Pioli per la ripresa della preparazione. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, lo svedese avrebbe fatto due tamponi, uno in Svezia e uno nel nostro Paese e sarebbe risultato negativo in entrambi i casi. Zlatan potrebbe, dunque, interrompere la quarantena. Ma al momento non c’è nulla di ufficiale.

God iZ back and watches over you