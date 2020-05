Milan, Ibrahimovic riparte per la Svezia dopo l’infortunio [DETTAGLI]

Brutte notizie per Zlatan Ibrahimovic, lo svedese ha dovuto fare i conti con un infortunio che rischia di compromettere l’eventuale ripresa del campionato di Serie A. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il calciatore del Milan è ripartito per la Svezia, l’attaccante starà a casa con la propria famiglia. Potrà rientrare dal 3 giugno, senza l’obbligo di una nuova quarantena.

Al momento, dunque, Ibrahimovic è atteso in Italia per la prossima settimana, negli ultimi due giorni si era allenato solo in palestra dopo il problema accusato.