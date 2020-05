Milan, Maldini si arrabbia: “Rangnick impari il concetto di rispetto”

E alla fine si arrabbiò. Paolo Maldini esce allo scoperto sulla questione Rangnick e considera una “invasione” di campo le sue richieste di “pieni poteri gestionali” per accettare un ruolo nel Milan. In una dichiarazione all’Ansa, il direttore tecnico rossonero invita Rangnick a ripassare “il concetto del rispetto per chi sta cercando di ultimare la stagione in modo professionale anteponendo il bene del club all’orgoglio. Non avendo mai parlato con Rangnick, non capisco su quali basi vertano le sue dichiarazioni, anche perché dalla proprietà non mi è mai stato detto nulla”.