Il Milan spaventa l’Atalanta, ma poi si ricorda che non serve a niente: a San Siro è 3-3

Un epilogo stranissimo e inaspettato a fine primo tempo, poi la presa di coscienza e una lenta “arresa”: Milan-Atalanta è tutto questo. Tanto, in realtà, perché le emozioni non mancano: un tempo per parte e tanti gol, finisce 3-3.

La partita. La prima frazione è di marca interamente “di casa”, l’Atalanta è assente. Orologio svizzero, l’undici rossonero: tre gol, uno ogni esatto quarto d’ora. Al 15′ apre Ibrahimovic, al 30′ raddoppia Kessié, al 45′ Rebic fa tris. Una gara a senso unico, sembrerebbe. Poi il retroscena: “Mister, che vinciamo a fare? Il Parma ha vinto e siamo a -4 dal Napoli a due giornate dal termine. Anche dovessimo qualificarci, poi a settembre ci tolgono l’Europa League, com’è successo l’anno scorso”. Un’arresa, consumatasi negli spogliatoi e materializzatasi in campo. Al 60′ è già 3-2, con Zapata che fa doppietta e riapre la gara. All’80’ arriva il terzo gol di Gomez, per il pari finale. Non è ancora chiusa la pratica Champions per l’Atalanta, mentre per il Milan è quasi addio all’Europa League.

Questo racconto non corrisponde assolutamente alla realtà. E’ frutto della fantasia della nostra redazione. L’idea nasce per cercare di ‘alleggerire’ la mente dei lettori, nelle ultime settimane riempita soltanto da notizie negative. Noi di solito amiamo raccontare ciò che succede in campo e tutto ciò che lo circonda, e per questo vogliamo provare a farlo anche in un momento del genere. Con leggerezza e un po’ di ironia, provando a strappare qualche sorriso. Speriamo che l’iniziativa possa essere apprezzata da chi ci legge.