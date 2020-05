“Il mio passaggio al Milan fu deciso nell’intervallo di una sfida di Coppa”: l’ex rossonero racconta

Vitali Kutuzov, ha vissuto diverse esperienze in Italia. L’ex attaccante, intervenuto in una diretta Instagram con ‘Sottoporta’, ha svelato alcuni retroscena relativi al suo passaggio al Milan: “Il trasferimento dal Bate al Milan è avvenuto all’intervallo della partita in Coppa Uefa tra le due squadre in pratica, con i presidenti che si erano messi d’accordo. Il primo impatto vedendo tutti quei campioni al Milan è stato scioccante. Parlavo poco italiano e avevo chiesto a un responsabile del Milan se mi aiutava a sistemare il mio computer, ingombrante e con la tastiera russa. Non era bravo e mi ha detto di andare da Maldini, che se ne intendeva. Io avevo paura e ho pensato che mi mandava a quel paese ma invece, con pazienza, ha trovato poi il tempo per sistemare il mio computer”.

Kutuzov ha giocato anche allo Sporting Lisbona: “Con Cristiano Ronaldo qualche volta ho condiviso la stanza. Eravamo molto riservati, ma parlavamo e collaboravamo come due ragazzi normali. Una volta venne al centro sportivo con una Mercedes Classe C due porte, però la guidava uno dei suoi familiari perché lui non aveva ancora preso la patente. Ricordo era felicissimo di quella macchina nuova. Adesso può permettersi qualsiasi macchina nel mondo ma non so quale l’ha reso più felice. Per me forse quella Mercedes lì”.