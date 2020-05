Shock nel mondo del calcio: muore improvvisamente difensore inglese di 23 anni

Un’altra giovane vittima colpisce il mondo del calcio, un’altra tragedia scuote il pallone. Dopo la morte di ieri dell’ex Roma Perfection, oggi si è consumato il dramma di Christian Mbulu, difensore 23enne del Morecambe, club di League Two. Un improvviso malore se l’è portato via, a darne notizia è la stessa squadra sui propri canali social: “Siamo profondamente rattristati dalla notizia della morte di Christian Mbulu e vorremmo estendere le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento molto triste”.

Everyone at Morecambe FC is deeply saddened to learn of Christian Mbulu’s death and would like to extend our deepest sympathies to his family and friends at this very sad time.

— Morecambe FC (@ShrimpsOfficial) May 26, 2020