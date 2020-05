“Niente eventi sportivi fino al 14/6”: la Serie A rischia di slittare, serve una deroga

La ripresa della Serie A è sempre molto incerta ed il ritorno in campo potrebbe comunque slittare. Nel dettaglio, il DPCM del 17 maggio firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte vieta fino al 14 giugno ogni competizione sportiva: “Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati”. Quindi per riprendere a giocare il 13 giugno serve, in ogni caso, una deroga.

Il Governo attende i prossimi giorni per i dati sul contagio, prima di prendere una decisione definitiva. Non è da escludere una modifica del DPCM, ma la Serie A potrebbe comunque slittare in caso di mancato accordo sugli allenamenti di gruppo. E’ stato modificato il protocollo, che adesso è al vaglio del CTS.