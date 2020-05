“Non avevate bisogno di quella roba da dietro, sembrava la guerra fredda”: siparietto Ronaldo-Del Piero

Chiacchierata tra campioni. Alessandro Del Piero e Ronaldo hanno parlato in diretta su Instagram, l’ex calciatore dell’Inter ha svelato interessanti aneddoti. come riporta anche ‘TuttoSport’. Sul 5 maggio: “avevo capito che il mio futuro era lontano da Cuper. Il 5 maggio è arrivato dopo, l’abbiamo persa noi quella partita. Eravamo primi, la Lazio non si giocava nulla, ma in quelle settimane sono uscite troppe cose strane. Si parlava di Nesta all’Inter come affare fatto, siamo andati rilassati all’Olimpico e abbiamo perso per l’atteggiamento, troppe distrazioni. È una ferita che rimane, ogni anno le mie foto che piango, non passa”. Poi, ha aggiunto: “Del Piero, Maldini, Totti, Raul e Roberto Carlos, a voi manca il Pallone d’Oro, lo avreste meritato”.

IL SIPARIETTO – “Io posso capire gli errori. Capita anche agli arbitri di sbagliare, voi non c’entravate nulla con la storia di Moggi, Bettega… Noi facevamo delle partite bellissime, voi senza dubbio non avevate bisogno di quella roba da dietro, sembrava la guerra fredda”. La risposta di Del Piero: “Io ho fatto la mia parte in quella partita. Dopo un minuto ci hanno dato rigore e io non ho fatto gol per mantenere l’equilibrio (ride ndr). Stiamo parlando di anni particolari. Noi non avevamo bisogno di nessun aiuto, alcuni episodi macchiano una stagione intera. C’era una tensione che arrivava da altre parti, non solo dall’Inter. Tutte le squadre erano sempre sotto tensione perché appena c’era un intervento scoppiavano le polemiche. Sono stati anni macchiati”.