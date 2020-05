“Prima la salute, poi il calcio”, il centrocampista preoccupato per la salute della fidanzata [NOME e DETTAGLI]

Il Colonia ha ripreso la preparazione in vista dell’eventuale ritorno in campo della Bundesliga. Il club tedesco si sta allenando, tre calciatori sono risultati positivi al tampone ed anche all’interno della squadra c’è preoccupazione. Come conferma Birger Verstraete, il centrocampista belga ha parlato a VTM News.

“Voglio che tutti siano in salute prima di giocare di nuovo a calcio”. Come riporta anche itasportpress.it il calciatore ha paura di contagiare la fidanzata Zoé Timmermans, che ha problemi cardiaci. “La salute della mia famiglia, della mia ragazza e di tutti è di fondamentale importanza. Questo è molto più importante per me. Prima la salute, poi il calcio”.

“Per il momento non dovremmo essere messi in quarantena, e questo è un po ‘bizzarro. In ogni caso, era previsto che avremmo continuato l’allenamento in caso di test negativo o positivo”.