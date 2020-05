La proposta per la ripresa del campionato: “far entrare allo stadio fino a dieci tifosi”

L’Eliteserien (campionato norvegese) potrebbe iniziare il 16 giugno con gli spettatori sugli spalti. E’ questa la proposta del capo dell’associazione Nils Fisketjönn: “Vogliamo incoraggiare i club a valutare diverse opzioni. Ad esempio, potrebbero far entrare un gruppo di persone allo stadio, forse fino a dieci“, ha detto a ‘NRK’. Dal 15 giugno, eventi pubblici con un massimo di 200 persone potranno svolgersi in Norvegia. Nel caso delle partite di calcio, questo numero includerà anche i giocatori, i membri delle squadre di implementazione e i giornalisti. La stagione calcistica, tradizionalmente giocata dal sistema primavera-autunno, era inizialmente prevista per il 4 aprile. Ad oggi, la Norvegia, con una popolazione di cinque milioni, ha riportato oltre 8.200 casi di infezione da Coronavirus e 234 morti per Covid-19.