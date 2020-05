“Un nostro calciatore si nascondeva, ma in quella partita cambierei l’arbitro”, Emery sulla rimonta del Barca

La rimonta del Barcellona contro il Psg può essere considerata una delle più importanti in Champions League. Nella stagione 2017 i bluagrana riuscirono a ribaltare il 4-0 dell’andata con un perentorio 6-1, alla guida dei francesi c’era l’allenatore Emery che adesso ripercorre quella giornata ai microfoni di Marca. “Ci sono stati molti errori in quella gara. E molti dettagli che si potevano cambiare”, ha specificato il tecnico. “Ma se devo proprio scegliere una cosa che cambierei di quella partita… dico l’arbitro. Questo è tutto. Rivedendo le immagini dal 50esimo all’82esimo posso dire che eravamo sotto 3-0, ma che abbiamo fatto un gol e poi c’era un rigore su Di Maria. Successivamente ancora un fallo da parte di Neymar su Di Maria. E poi ho smesso di cercare altri errori sinceramente…”.

“Ho visto un giocatore importante per noi, che aveva avuto problemi in settimana, nascondersi dalla partita. Ora come ora, lo sostituirei. Sono dettagli, cose che durante il match ti possono sfuggire. E poi c’erano anche altre circostanze importanti: i giocatori del Barcellona, soprattutto Suarez, di buttavano in area di continuo. E hanno fatto talmente tante pressioni all’arbitro che alla fine c’è cascato…”.