Notizie del giorno – Chiellini contro tutti, presidente accusato di riciclaggio, calciatore insulta ministro

Notizie del giorno – L’Italia si sveglia nella bufera. Domenico Cottone, patron del Marsala Calcio (squadra del campionato di Serie D) si trova agli arresti domiciliari con la moglie Chiara Gulotta, è quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’. L’operazione “Washing Hall” è stata coordinata dai pm Giovanni Antoci e Vincenzo Amico e dal procuratore aggiunto Sergio Demontis. L’accusa è quella di peculato e abusiva attività finanziaria, i due sono indagati anche per il reato di riciclaggio. La questione è legata alla gestione di una sala giochi in via Cavour a Palermo.

Come riferito dai finanzieri, si sarebbero appropriati degli importi (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Giorgio Chiellini senza peli sulla lingua. Il difensore della Juventus spera di trovare la migliore condizioni fisica e tornare grande protagonista, nel frattempo lancia clamorose bordate nei confronti degli avversari, da Balotelli a Felipe Melo. Le accuse sono arrivate tramite il suo nuovo libro “Io, Giorgio”, scritto con Maurizio Crosetti. “Balotelli è una persona negativa, senza rispetto per il gruppo. In Confederations Cup, nel 2013, non ci diede una mano in niente, roba da prenderlo a schiaffi. Uno anche peggio era (L’ODIO PER L’INTER E LE ALTRE ACCUSE)

Pesanti insulti al Ministro alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Teresa Bellanova con un post sul proprio profilo Facebook. Davide Castagna, conosciuto con il soprannome “Toro di Civate”, calciatore dell’Ads NibionnOggiono (squadra di Serie D), è stato immediatamente sospeso dalla attività agonistica della prima squadra. Nonostante il calciatore abbia rimosso quasi subito il post, quest’ultimo non è sfuggito. Il NibionnOggiono ha preso le distanze dal proprio tesserato (IL COMUNICATO UFFICIALE)

Era il Mondiale 1978, seconda fase a gironi. Il 21 giugno si gioca a Buenos Aires la decisiva sfida tra Italia e Olanda. Sul punteggio di 2-1 per i ‘Tulipani’. Una gara in cui, secondo Ernie Brandts, Roberto Bettega tentò di corromperlo. Il quotidiano olandese ‘Algemeen Dagblad’, riporta infatti un estratto della biografia di Brandts appena uscita, in cui viene descritto l’ultimo quarto d’ora di gara. Ricordiamo che all’Olanda bastava anche il pareggio per andare in finale: “Bettega si avvicinò a me e mi disse: ‘Brandts! Brandts! Lasciami segnare‘. Sparò cifre in lire, in dollari. Era un tentativo (LE GRAVI ACCUSE)