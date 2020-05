Notizie del giorno – Coronavirus, confessione dell’allenatore. Giocatore rapinato, nuovi calciatori contagiati

Notizie del giorno – “Non avevo forze, camminare mi pesava come dover scalare il Kilimangiaro. Dopo la sfida con il Watford mi sono sentito debole. Non riuscivo a sentire odori o ad assaporare nulla. Una settimana dopo, mia moglie si è ritrovata nelle stesse condizioni. Siamo stati testati ed entrambi siamo risultati positivi al virus. Mi ha ricordato molto l’esperienza della scalata del monte Kilimangiaro. Più passava il tempo e più aumentavano le difficoltà di respirazione, come se fossi in cima al monte. Ricordo di aver provato a correre per la prima volta dopo essermi ammalato e sono riuscito a stento a farlo per pochi metri. Aver superato questa esperienza mi ha ha fatto davvero apprezzare essere in forma e in salute”. L’allenatore del Leicester (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Riyad Mahrez, attaccante del Manchester City, è stato vittima dei ladri. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, il calciatore non si trovava nel suo attico al momento del furto. I malviventi hanno portato via orologi preziosi, contanti e magliette, per un bottino da oltre £ 500.000. Secondo la polizia, Mahrez è stato preso di mira e seguito per essere studiato dai ladri. Mahrez possedeva una collezione di orologi, che sfoggiava in diverse occasioni. Rubati un Richard Mille da £ 230.000, un Rolex Daytona da £ 40.000 e un Rolex Day Date da £ 35.000. La banda ha preso più di £ 50.000 in contanti, bracciali Cartier e rare maglie da calcio fino a £ 150.000.

Mahrez è stato preso di mira poiché fa parte della ristretta élite

Si sono verificati 5 nuovi casi positivi al Coronavirus nel mondo del calcio. Nel dettaglio, in Ecuador alcuni tesserati dell'Emelec hanno contratto il virus, è quanto riferito dal club di appartenenza attraverso un comunicato ufficiale. La squadra aveva ripreso

Il campionato ucraino è tornato in campo, ma già è stata rinviata la prima partita. Il motivo? Un numero imprecisato fra calciatori e personale è risultato positivo al Coronavirus, come riporta anche 'Il Corriere dello Sport'. La comunicazione è arrivata direttamente dalla lega calcio ucraina, alcuni giocatori e membri dello staff del fanalino di coda Karpaty Lviv sono stati confermati positivi al tampone