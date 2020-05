Notizie del giorno – Coronavirus, positivo calciatore del Torino. Incidente ex Milan, giocatore arrestato

Notizie del giorno – Dopo la notizia della guarigione di Dybala, arriva una nuova positività al Coronavirus in Serie A. Si tratta di un calciatore del Torino, risultato positivo dopo i test effettuati dal club. Non è stata rivelata l’identità del giocatore. Questo il comunicato dei granata: “Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino FC, è emersa (IL COMUNICATO COMPLETO)

Disavventura domestica per Mathias Cardacio, ex centrocampista del Milan (1 presenza nella stagione 2008/2009, ndr). L’ex rossonero, attualmente giocatore del Defensor Sporting, ha rimediato gravi lesioni alle gambe a causa dell’esplosione di una stufa. Le fiamme sono divampate per tutta l’abitazione e Cardacio, per mettere al sicuro la sua famiglia, ha (I DETTAGLI)

Un nuovo caso è scoppiato in Francia. Nella bufera è finito un calciatore Farid El Melali, attaccante dell’Angers, squadra della Ligue 1. L’algerino è stato infatti arrestato per essersi masturbato in pubblico. E’ quanto riporta il Daily Mail, il 22enne è stato denunciato per atti di autoerotismo mentre guardava dalla finestra una vicina di casa.

L’arresto è scattato durante lo stesso giorno (LA NOTIZIA COMPLETA)