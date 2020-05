Notizie del giorno – Ex Inter nella bufera, calciatore picchiato e derubato, dramma per l’ex Lecce

Notizie del giorno – Nonostante la giovane età, la carriera di Gabigol ha vissuto alti e bassi. L’esperienza in Italia con la maglia dell’Inter è stata deludente, mentre con il Flamengo si è rilanciato. Adesso è finito nella bufera per alcuni episodi successi fuori dal campo e nel periodo di quarantena per il Coronavirus.

Secondo il quotidiano O Dìa, Gabigol starebbe infatti passando le proprie serate tra grigliate e festini, nonostante le restrizioni previste. La denuncia arriva dai suoi vicini di casa nel quartiere di Barra da Tijuca: “Se la spassa di continuo, organizzando feste (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Brutta disavventura per Dele Alli. Il centrocampista del Tottenham è stato vittima di una rapina in casa ed è stato minacciato con un coltello da uno dei due rapinatori. Secondo le prime informazioni Alli, che in casa era con la sua fidanzata e con alcuni amici, sarebbe stato colpito con un pugno e ferito lievemente al volto. I malviventi sarebbero scappati con una refurtiva dal valore enorme, avendo rubato orologi e gioielli, che appartenevano alla fidanzata di Alli, Ruby Mae. La refurtiva ha un valore di circa due milioni di sterline. Secondo quanto riferito dal ‘Daily Mail’, Dele Alli stava giocando (LA RICOSTRUZIONE)

Juan ‘Beto’ Barbas è stato un ottimo calciatore, ha indossato diverse maglie ed è stato protagonista anche in Italia con la maglia del Lecce. Adesso sta attraversando un momento molto difficile, a causa dell’emergenza Coronavirus. “Passo ore e ore a pensare, a volte mi prende la depressione – ha dichiarato in un’intervista al Clarìn – A volte mi chiedo cosa dirò al proprietario dell’appartamento, come farò ad andare al supermercato, cosa mangerò la sera. Spesso ceno solo con (IL DRAMMATICO RACCONTO)