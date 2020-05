Notizie del giorno – Allenatore ricoverato d’urgenza, calciatore nella bufera, le rivelazioni su Inter-Juve

Notizie del giorno – Ore di apprensione nel mondo del calcio. Come confermato dal suo manager Rob Jansen e da sua moglie Bartina al ‘De Telegraaf’, Ronald Koeman, CT dell’Olanda, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per problemi cardiaci. A bordo dell’ambulanza che lo ha prelevato, l’ex calciatore del Barcellona ha ricevuto le prime cure. Gli è stato applicato uno (LE CONDIZIONI DEL CT OLANDESE)

Il calcio mondiale è fermo per il Coronavirus. Qualche campionato prova a ripartire, altri sono definitivamente sospesi. In quest’ultima categoria rientra la Superliga argentina. Marcos Rojo, ex Manchester Utd, è tornato a giocare in patria, all’Estudiantes. Ma, nelle ultime ore, il difensore è finito nella bufera. La colpa è di un video, postato e subito rimosso su Instagram, in cui Rojo gioca a poker con alcuni amici e fuma un sigaro. Il tutto sarebbe avvenuto in regime di quarantena per il Coronavirus. Non ci (DETTAGLI E FOTO)

Clamorosa rivelazione a Il Mattino di Giuseppe Pecoraro, ex capo della procura FIGC sulle polemiche in riferimento al match tra Juventus e Inter del 2018, finito nel mirino per dubbi episodi arbitrali e che probabilmente decise lo scudetto a favore dei bianconeri. “Quel file su Inter-Juve di Orsato è sparito”, è questo il titolo dell’intervista destinata a far discutere. “E’ stata la direzione di Orsato di Inter-Juventus che mi ha portato ad avere delle tensioni con il mondo arbitrale. Avevo avuto esposti, sottoscritti, di associazioni, tifosi, organizzazioni sul suo operato e per non sbagliare chiesi ai miei vice se era il caso di aprire o no un procedimento”.

“Io non credo – prosegue l’ex capo della procura federale come riporta anche TMW – che avremmo trovato prove di malafede e chiesi (LA RIVELAZIONE)