Notizie del giorno – Lutto e tragedia nel mondo del calcio, Del Piero in ospedale, giocatore nei guai

Notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio, in particolar modo quello francese. Si è infatti spento all'età di 72 anni l'ex calciatore Jacques Crevoisier, colpito da un attacco cardiaco che l'ha portato all'infarto. Dopo la carriera in campo perlopiù nel suo paese natale, ha lavorato al Liverpool come vice-allenatore dal 2000 al 2005

Una vera e propria tragedia si è consumata ad Arezzo. Riguarda l'ex calciatore Michele Bacis, 41 anni, che in carriera ha vestito le maglie di Fiorentina, Genoa, Cremonese e Monza. Il figlio, 8 anni, intorno alle 22 di ieri è precipitato dal terzo piano. Soccorso dopo

Alex Del Piero è stato ricoverato in ospedale a Los Angeles. L'ex capitano della Juve, tramite il suo profilo Instagram, ha fatto sapere di essere stato vittima di una colica renale. Una piccola disavventura per Del Piero che ci ha tenuto a tranquillizzare i suoi fan

Alexandre Lacazette nei guai. Quando si dice "la prova del palloncino". Ma non si tratta del test per rilevare il tasso di alcol nel sangue, bensì una diffusa pratica che in Inghilterra prende il nome di "Hippy Crack". Si tratta di sostanze legali nel Regno Unito, essenze dagli effetti molto rilassanti. L'attaccante francese dell'Arsenal è stato tradito da un video, finito poi in rete e pubblicato dal 'Daily Star'. Lacazette si trovava a casa e ascoltava musica rap mentre si concedeva il "relax". Un filmato che non ha fatto piacere ai Gunners, pronti ad indagare e a prendere eventualmente provvedimenti. Lacazette è recidivo. Un anno e mezzo fa, in compagnia di due