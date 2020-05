Notizie del giorno – La triste fine di José Mari, si ritira una leggenda del calcio, giocatore nella bufera

Notizie del giorno – Arrivò al Milan insieme a Shevchenko. E capite bene che chiunque, in quel caso, avrebbe sfigurato di fronte al devastante impatto dell’ucraino in rossonero. E così, per José Mari l’avventura in Italia fu niente di più che una passerella. Dalla Spagna, andata e ritorno in qualche anno. Ma adesso che fine ha fatto? Meno agilità e più forza, meno pallone e più muscoli. Ora il tempo lo passa in palestra, come da lui stesso ammesso in un’intervista a Marcador, trasmissione di Radio Marca. “Quando ho lasciato il calcio, in tre mesi di vacanza ho preso otto chili. E non volevo ingrassare. Ho cominciato ad andare in palestra, è diventata un’abitudine e ora è parte della mia vita. Mi fa bene, non solo al corpo ma anche alla testa. Mi aiuta. Non crediate che (IL RACCONTO DELL’EX MILAN)

Una scelta obbligata, la fine di un’era. Una notizia che ha gettato nello sconforto il mondo basco. Aritz Aduriz, leggendario attaccante dell’Athletic Bilbao si ritira. Lo fa per motivi fisici. Commovente il post del bomber spagnolo, classe 1981 e oltre 300 presenze con il club rojiblanco. In caso di ripresa delle competizioni in Spagna, salterà la finale di Copa del Rey contro gli acerrimi rivali della Real Sociedad.

"È arrivato il momento, molte volte ho detto che il calcio ti abbandona prima che sia tu a farlo. Ieri i medici mi hanno raccomandato di sottopormi a un intervento chirurgico, di mettere una protesi all'anca per cercare di vivere

E' scoppiato un nuovo caso che riguarda il Tottenham. Il club inglese ha deciso di aprire un'indagine sul calciatore Serge Aurier, secondo quanto emerso avrebbe violato le regole del distanziamento sociale. Il giocatore ha postato su Instagram una foto che lo ritrae assieme al suo barbiere, le restrizioni nel Regno Unito non permettono l'apertura della categoria in questione fino al 4 luglio. "Stiamo investigando