Notizie del giorno – Le “anomalie” di Inter-Juve, i retroscena di Parma-Spal e l’incubo di Thuram

LE “ANOMALIE” DI INTER-JUVE – Durante la trasmissione ‘Si gonfia la rete’, su Radio Marte, l’ex arbitro italiano Claudio Gavillucci si è soffermato sul famoso audio Var “scomparso” (così come affermato qualche settimana fa da Pecoraro) della gara Inter-Juve riguardante la mancata sanzione su Pjanic. “Cosa viene registrato durante una partita? L’anomalia, se può essere chiamata così, è stata che a Coverciano generalmente vediamo gli episodi controversi. Ma noi quell’episodio non lo vedemmo. Non so se quell’audio c’era o no, so solo che posso dire con certezza che la partita viene registrata interamente. Se poi vengono tagliate o archiviate solo le parti in cui interviene il Var, questo non lo posso confermare”. (L’ARTICOLO COMPLETO)

I RETROSCENA DI PARMA-SPAL – “Mi hanno fatto giocare Parma-Spal che era una partita finta, tra dieci anni racconterò cosa è successo. Il signor Petagna ha detto che Parma-Spal è stato un brutto allenamento. C’era qualcuno che non voleva che si giocasse la partita, ci sono stati 15 giorni e mi mandi un messaggio a mezzora della partita, ma io vi ammazzo tutti (in senso figurato ovviamente)”. E’ un estratto dell’intervista del ds del Parma, Daniele Faggiano, ai microfoni di Tutti Convocati’ du Radio 24. (L’ARTICOLO COMPLETO)

L’INCUBO DI THURAM – Thuram, tra club e nazionale, ha vinto la qualunque, affrontando a testa alta un’innumerevole serie di grandi attaccanti. In Serie A tra il 1996 e il 2006, si è spesso trovato di fronte i migliori avversari in quello che era a quel tempo il campionato migliore al mondo. Eppure, nonostante ciò, c’è un avversario in particolare che ancora adesso sogna la notte. Si chiama… Munitis. “Di solito non ricordo né i nomi degli avversari che ho incontrato, né gli stadi in cui ho giocato – dice il francese in un’intervista video pubblicata da AS – non ho molta memoria. Se mi dicessero in quale stadio hai giocato una qualsiasi semifinale io non lo ricordo. Posso ricordare al massimo il paese. Di Munitis però, mi ricordo molto bene. Si tratta del giocatore che, in assoluto, mi ha creato maggiori problemi”.(L’ARTICOLO COMPLETO)