Notizie del giorno – Le “botte” tra Ibra e Balotelli, quando Mancini rischiò Grosso, calciatore nei guai

LE “BOTTE” TRA IBRAHIMOVIC E BALOTELLI – “Quante botte a Balotelli? Gli abbiamo voluto bene. Era giovane, di errori ne ha fatti; ma aveva un fisico prorompente, tra lui e Zlatan Ibrahimovic era una lotta continua, se le promettevano ogni giorno”. Sono le parole, ad Antenna Tre, dell’ex portiere dell’Inter Francesco Toldo. “Poi è esuberante – prosegue – e questa esuberanza viene spesso strumentalizzata. Ma è un bravissimo ragazzo, mi spiace sia stato messo in polemiche tanto per… L’Inter lo ha allevato e lo ha lanciato nel grande calcio, ma lui è riconoscente all’Inter; ha passato anni bellissimi lì. Poi ha fatto l’errore della maglia, però bisognerebbe tornare indietro ed ammettere l’errore. Il pubblico avrebbe apprezzato, a volte farsi vedere come persone comuni piacerebbe”. (L’ARTICOLO COMPLETO)

QUANDO MANCINI RISCHIO’ GROSSO – Con il Manchester City vinse una storica Premier League. I tifosi hanno ancora negli occhi il gol di Aguero contro il QPR, ma parte del merito di quella cavalcata trionfale lo ebbe Roberto Mancini. L’attuale CT della Nazionale italiana guidò Yaya Touré e compagni nel 2012 ma ci furono anche momenti difficili, come racconta l’ex difensore Micah Richards a ‘Goal.com’: “Ricordo bene che dopo una sconfitta con l’Everton, nel periodo in cui Yaya non c’era (il centrocampista era in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio, ndr), Mancini causò quasi una Terza Guerra Mondiale nello spogliatoio. Ci disse: ‘Non potete farcela senza Yaya’. Lo spogliatoio esplose, non ho mai visto nulla di simile. Volevamo tutti aggredire Mancini. Quando le cose si calmarono, disse: ‘L’ho fatto di proposito, perché sapevo avrei visto questa reazione. E avete reagito esattamente come voglio che facciate ogni singola settimana in campo”. (L’ARTICOLO COMPLETO)

CALCIATORE NEI GUAI – Sono in arrivo guai per Kieran Trippier. Il terzino dell’Atletico Madrid, secondo quanto riporta Marca, è stato accusato di aver violato le regole contro scommesse sul calcio. Adesso il calciatore inglese rischia una sanzione pesantissima e la squalifica potrebbe arrivare addirittura a 4 mesi, stesso provvedimento imposto a Sturridge. Nel mirino una puntata sul suo trasferimento dal Tottenham all’Atletico Madrid nell’estate 2019. Trippier si sente tranquillo ed è disposto a collaborare per chiarire la sua posizione. La FA sembra intenzionata a presentare richiesta alla Fifa per rendere valido il provvedimento anche in Spagna. (L’ARTICOLO COMPLETO)