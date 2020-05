Notizie del giorno – Ex calciatore trovato morto in un dirupo, sportivo accoltella la fidanzata, tragedia in Inghilterra

Le notizie più importanti avvenute nella giornata di ieri.

EX CALCIATORE TROVATO MORTO – Come riporta ilgazzettino.it sono finite le speranze per l’ex calciatore Carlo Manfroi che è stato trovato morto in un dirupo in Agordino. L’uomo 63enne era uscito sabato 23 maggio per una passeggiata in compagnia del suo cane. La moglie, preoccupata dopo tante ore di attesa, aveva dato l’allarme. Immediato è arrivato il Soccorso alpino di Agordo, assieme a quello della Val Biois e Alleghe, Sagf e Vigili del fuoco che hanno iniziato a setacciare l’area fino ad arrivare a sentieri. Purtroppo, in giornata, il corpo dell’ex calciatore è stato trovato senza vita in un dirupo. (L’ARTICOLO COMPLETO)

PUGILE ACCOLTELLA FIDANZATA – Il pugile turco Selim Ahmet Kemaloglu ha accoltellato a morte la fidanzata al culmine di un litigio ed è stato arrestato domenica nella città di Muglu. Secondo i media locali, il 26enne ha chiamato l’ambulanza dopo che la ragazza, la 25enne Zeynep Senpinar, era stata ferita mortalmente al petto con un coltello da pane. Il pugile è stato medicato prima di essere sottoposto all’interrogatorio. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe tentato anche di soffocare la ragazza. Sul corpo della vittima, infatti, sono stati ritrovati altri tagli e lividi alla gola.(L’ARTICOLO COMPLETO)

SCINTILLE MOGGI-MORATTI – Moggi risponde alle dichiarazioni di Moratti di qualche giorno fa: “E’ incredibile – si legge – come un uomo dello spessore di Moratti colga l’occasione della morte di Simoni per rivangare ancora una volta il caso del presunto rigore su Ronaldo e attaccare la Juventus accusandola di aver “rubato” lo scudetto del 1998. Considerando che la Juventus stava conducendo la gara per 1-0, qualora il presunto rigore fosse stato concesso e realizzato, la partita sarebbe terminata in parità. E siccome la Juventus era prima in classifica con un punto di vantaggio sui nerazzurri, è un po’ assurdo immaginare un’accusa simile, specie visto il comportamento dell’Inter nelle partite successive. Mi ricorda un po’ lo scudetto del 5 maggio 2002 quando l’Inter perse lo scudetto a Roma contro la Lazio, avendo già programmato la festa per la sera stessa in piazza del Duomo a Milano, e anche in quell’occasione diede la colpa alla Juventus per il suo fallimento”. (L’ARTICOLO COMPLETO)

TRAGEDIA IN INGHILTERRA – Un’altra giovane vittima colpisce il mondo del calcio, un’altra tragedia scuote il pallone. Dopo la morte di ieri dell’ex Roma Perfection, oggi si è consumato il dramma di Christian Mbulu, difensore 23enne del Morecambe, club di League Two. Un improvviso malore se l’è portato via, a darne notizia è la stessa squadra sui propri canali social: “Siamo profondamente rattristati dalla notizia della morte di Christian Mbulu e vorremmo estendere le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento molto triste”. (L’ARTICOLO COMPLETO)