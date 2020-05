Notizie del giorno – La foto ‘hot’ del calciatore con modella nuda, lo scandalo a luci rosse e l’arresto dell’ex Real

FOTO ‘HOT’ DEL CALCIATORE – Il calciatore messicano dei Los Angeles Galaxy Jonathan Dos Santos, fratello dell’ex Barcellona Giovani, si è reso protagonista di un episodio ‘hot’ sui social network. Sul suo profilo Instagram ha infatti pubblicato una foto nudo sul letto con una modella altrettanto svestita e con il décolleté in bella vista. Forse resosi conto del fatto, ha successivamente eliminato l’immagine, ma gli screenshot erano ormai stati salvati dagli utenti. La donna in questione è Amanda Trivizas. (LA FOTOGALLERY DELLA MODELLA CON ALCUNI SCATTI BOLLENTI)

SCANDALO A LUCI ROSSE PER EX SERIE A – “Ezequiel Lavezzi ha denunciato di aver ricevuto estorsioni a sfondo sessuale e che per ogni materiale è stata una somma di 5 mila dollari, sia a lui che alla sua nuova compagna, la brasiliana Natalia Borges”. E’ quanto riporta il quotidiano argentino Clarin, l’ex Napoli era stato al centro di uno scandalo simile anche nell’agosto del 2014 insieme alla fidanzata dell’epoca, Yanina Screpante. Il Pocho ha annunciato l’addio al calcio e secondo quanto riporta anche il ‘Corriere dello Sport’ si trova in un paradiso caraibico, a Saint-Barths (L’ARTICOLO COMPLETO).

EX REAL ARRESTATO E POI RILASCIATO – Lo si potrebbe definire il classico “brutto quarto d’ora” (in questo caso, qualcosa in più). E’ quello che ha vissuto l’ex calciatore del Real Madrid Edwin Congo. Così come riporta Tuttomercatoweb, la meteora della compagine blancos è stata arrestata dalla polizia spagnola in un’operazione contro il traffico di cocaina insieme ad altre dieci persone. Dopo aver chiarito la sua posizione davanti al giudice però, specificando che i contatti con quelle persone erano legate solo alla vendita di smeraldi, è stato rilasciato. (L’ARTICOLO COMPLETO).