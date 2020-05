Notizie del giorno – Il prete attacca la Juve, il ritiro ‘hot’ con 6 ragazze e il grave infortunio al calciatore

IL PRETE CITA I COMANDAMENTI E ATTACCA LA JUVE – “La Juventus ha detto che non vuole lo scudetto che non è stato vinto sul campo e che non vuole fare come l’Inter. Noi diciamo al presidente della Juve, che siamo lieti che non voglia prendere una cosa non sua, ma cerchi di esser bravo anche a riconoscere che anni fa non ha dato indietro quello che non era suo”. Hanno fatto discutere le parole di Padre Mario Toffari in un video pubblicato sui social network e poi diventato virale. “Non rubare è fatto di due realtà: non prendere una cosa che non è nostra e, se l’abbiamo presa, dobbiamo restituirla all’altro. L’onestà, la verità e le virtù cristiane o sono bianche o sono nere e allora sono disonestà e non verità. L’onestà non può essere bianconera, è una cosa fuori dalla definizione. L’importante è il settimo comandamento, non rubare e se lo abbiamo fatto restituiamo agli altri”. (L’ARTICOLO COMPLETO)

I RACCONTI ‘HOT’ DI ASPRILLA – Faustino Asprilla non è mai banale, è stato un calciatore esuberante e lo stesso ex Parma ha deciso di svelare alcuni aneddoti. In diretta Instagram con Fabio Cannavaro si è veramente scatenato. “Una sera eravamo in ritiro, un compagno mi disse ‘Vieni qui che ci sono 5-6 ragazze’, ci divertimmo, finimmo alle 5 di mattina. Crippa? Mi portava sempre alle sue feste, a Milano, a Modena. La colpa è sua…”. (L’ARTICOLO COMPLETO)

IL GRAVE INCIDENTE IN BUNDESLIGA – La Bundesliga è pronta a ripartire. Dal 15 maggio via libera alla ripresa del campionato tedesco, salvo aggiornamenti. Ma c’è chi sembra avere troppa fretta di tornare al calcio giocato. Lo dimostra quanto avvenuto a Yannick Gerhardt, giocatore del Wolfsburg, durante l’allenamento. Il centrocampista è finito all’ospedale con fratture facciali multiple dopo uno scontro aereo con un compagno. “La pausa non ci voleva” ha detto venerdì prima dell’allenamento. Poi ha spinto sull’acceleratore, insieme con i compagni. “E’ stato uno scontro di gioco, saltando per colpire di testa. Che amarezza”, ha detto l’allenatore Oliver Glasner. Gerhardt è stato trasportato all’ospedale di Braunschweig, lunedì mattina si deciderà se operarlo. Per lui il finale di stagione potrebbe essere compromesso definitivamente. (L’ARTICOLO COMPLETO)