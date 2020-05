Orario partite, tifosi allo stadio e playoff: le parole di Calcagno

Dopo la paura per il Coronavirus, in Italia si comincia a vedere un po’ di luce. Si torna a parlare di altro e, anche, di calcio. Tra ripresa dei campionati, ipotesi playoff e possibilità di tornare in campo, la gente aspetta di sapere quali saranno le prossime novità. A tal proposito, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato il vice presidente dell’AssoCalciatori Umberto Calcagno.

ORARI PARTITE – “Sibilia ha proposto di posticipare di un’ora il match delle 16.30? Le 17.30 sembra comunque presto. Gli orari migliori restano gli slot delle 18.45 e delle 21.00. Non è una gara una tantum, ma si gioca ogni tre giorni a certe temperature: è a rischio l’incolumità dei calciatori e, considerando anche l’intensità delle partite, non sarebbe certo l’ideale giocare prima delle 18.45″.

TIFOSI ALLO STADIO – “Stadi aperti come teatri e cinema? E’ il nostro auspicio. Il bello del nostro sport è collegato ai tifosi, al pubblico, allo spettacolo”.

PLAYOFF – “La volontà è molto chiara: i calciatori vogliono concludere il campionato giocando tutte le partite. Poi, la versione più corta è un’alternativa se dovesse succedere qualcosa che non possiamo prevedere. Ma stiamo lavorando ventiquattro ore al giorno e sette giorni su sette per poter completare i campionati. Mi auguro che la classifica si possa stabilire sul campo e che il merito sportivo possa prevalere su tutto”.