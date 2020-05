“Pallotta? Si sono rotti tutti i cogl…, Lotito vergognoso”: l’ex Roma senza freni

L’ex attaccante della Roma, Paolo Baldieri, in un’intervista a footballnews24 ha dispensato attacchi ai presidenti di Roma e Lazio Pallotta e Lotito. Le sue parole.

“Zaniolo al Liverpool? Bisogna vedere come andrà a finire la trattativa tra Pallotta e Friedkin. Non saprei, se proseguiremo con Pallotta si continuerà a vendere giocatori importanti, di valore, facendo plusvalenza e di questo a Roma si sono rotti i cogli**i tutti. Lotito preme da tanto per la ripartenza? A lui conviene tornare a giocare visto che stanno lottando per lo scudetto. Per tanti versi è stato vergognoso sentire alcune dichiarazioni, sia sue che degli addetti ai lavori, in un momento in cui nessuno riusciva a capire qualcosa della situazione. Tutte queste cose fanno male al calcio, fanno perdere l’interesse per questo sport agli appassionati”.