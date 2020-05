Parma, Faggiano: “ho già preso un calciatore, ma non posso chiudere”

“Bisognerà inventarsi qualcosa, fare squadre in base ai bilanci. Se ho già preso un giocatore per la prossima stagione? Sì, diciamo che ci sto lavorando. Ho bloccato un giocatore straniero, ma non posso chiudere per ora, se prima non saprò i bilanci del club”. Sono le dichiarazioni del direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano che ha parlato così a Sky Sport nel corso de “Il calciomercato che verrà”.

Sulle norme relative ai calciatori in prestito. “Bisognerà capire se i giocatori in scadenza al 30 giugno continueranno a giocare con le attuali squadre o meno. Faccio l’esempio di Kulusevski, che è in scadenza al 30 giugno con noi: non devo essere io a convincerlo a restare anche a settembre oppure a ottobre se la stagione verrà estesa. C’è bisogno di regole chiare per tutti, spero in un provvedimento straordinario. Il mercato del fututo? Credo che ci saranno molti prestiti dalle big”.