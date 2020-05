“Partite con il pubblico a luglio”, dalla Turchia pensano già alla seconda fase del calcio

Anche la Turchia si prepara per la ripresa del campionato di calcio e pensa anche all’ipotesi delle partite con la presenza del pubblico a partire dal mese di luglio. Il presidente della Federcalcio turca, Nihat Ozdemir, sulla Super Lig ha detto. “Il nostro obiettivo è completare il campionato, altrimenti ci saranno discussioni. Vogliamo completare la stagione in campo”. Il numero uno del calcio turco, come riporta il ‘Corriere dello Sport’ ha parlato della procedura in caso di positività di un giocatore: “I test verranno eseguiti in maniera frequente durante la preparazione. Se ci saranno dei casi, li metteremo in quarantena e proseguiremo per la nostra strada”. Infine sulla presenza dei tifosi. “Ci sono paesi dove la situazione è peggiore rispetto alla nostra che stanno per iniziare. Il nostro primo obiettivo è giocare senza spettatori. Se le cose andranno bene, forse potremo giocare a luglio le partite con il pubblico”.