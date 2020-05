Paura per l’attaccante, incidente in quad: “è sotto morfina”, rischia l’uso della mano [NOME e DETTAGLI]

Una notizia triste sconvolge il mondo del calcio. Sono ore di ansia in Francia per le condizioni di Yassine Benzia, attaccante del Digione che rischierebbe di perdere l’uso della mano sinistra. Il calciatore è stato vittima di un brutto incidente in quad, l’algerino è stato ricoverato d’urgenza in ospedale e, successivamente, operato. Alcuni dettagli sono arrivati da Olivier Delcourt, presidente del Digione, a ‘Bien Public’. “Yassine è sotto morfina e resterà ricoverato per un po'”. Nonostante filtri un cauto ottimismo sulla situazione generale del giocatore, a preoccupare sarebbero proprie le condizioni della mano sinistra.

Yassine Benzia s’est gravement blessé à la main gauche après un accident de buggy. Pour l’heure, impossible de savoir si l’usage de sa main est menacé. (Bien Public)

