Le pesanti accuse del presidente: “Si sono riuniti per favorire tre squadre” [FOTO]

Pesante sfogo e pesanti accuse quelle del presidente del Lione Jean-Michel Aulas, che si è affidato a Twitter per attaccare Saint Etienne, Lorient e Rennes: “Caiazzo, Fery e Holveck – si legge – si sono riuniti e hanno deciso di far rimanere in Ligue 1 il Saint-Etienne, di promuovere dalla Ligue 2 il Lorient e di far giocare il preliminare di Champions al Rennes. Suona bene! Tuttavia mi sorprende che nessuno noti che sono i principali beneficiari e autori di queste decisioni che condannano economicamente molti club, a differenza di altre nazioni europee, del Tour de France e del Roland Garros!”.

@ol @maxifootballOffhttps://amp.maxifoot.fr/ligue-1/caiazzo-et-le-premier-ministre-aulas-foot-325946.htm @OL B Caiazzo, LFerri et NHolveck se réunissent à 3: la décision de rester en L1 pour Asse ,de monter en L1 pour Lorient et de jouer le tour CL pour Rennes leur convient bien! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) May 10, 2020